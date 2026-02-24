BUBINOMETRO DI SANREMO | ENTRA E VOTA LE CANZONI IN GARA AL FESTIVAL

Il Bubinometro di Sanremo ha attirato molti partecipanti perché permette di votare le canzoni in gara. La causa è il nuovo modulo aperto da BubinoBlog, che invita tutti gli appassionati a esprimersi. Questa iniziativa ha già registrato un alto numero di accessi, con utenti che scelgono le loro preferite tra le proposte in concorso. Il sistema di voto rimane semplice e accessibile a chiunque voglia condividere la propria opinione.

Per tutti i lettori e le lettrici quest'anno BubinoBlog ha pensato ad un modulo aperto a chiunque voglia partecipare per votare le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Così abbiamo dato vita al primo Bubinometro di Sanremo, una sorta di termometro virtuale dove gli utenti votano tre distinte categorie. Cliccando sul link in fondo alla pagina, vi si aprirà il modulo dove potrete votare con un voto da 1 a 10: il testo: ossia le parole della canzone;. l' intonazione: ovvero se il cantante, la cantante o il gruppo èsono intonatoai o meno;. la radiofonicità: cioè quanto la canzone è radiofonica (in un'ottica futura nelle radio nazionali).