Le canzoni del Festival saranno ascoltate anche dalle bufale casertane

Fattorie Garofalo ha deciso di far ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo alle bufale di razza mediterranea italiana. La causa è l’idea di creare un ambiente più stimolante e naturale per gli animali, coinvolgendo anche le bufale nel clima del festival. L’allevatore, noto per la produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, vuole verificare se l’ascolto musicale influisce sul benessere delle bufale. La sperimentazione partirà nelle prossime settimane.

Anche le bufale “seguono” Sanremo. Fattorie Garofalo, primo allevatore al mondo di bufale di razza mediterranea italiana e primo produttore di Mozzarella di Bufala Campana Dop, avvierà un’iniziativa sperimentale facendo ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo all’interno dei propri allevamenti bufalini. L’iniziativa coinvolgerà un gruppo di bufale allevate in differenti stalle, 250 capi sui circa 12.700 allevati dal gruppo Fattorie Garofalo, e avrà l’obiettivo di osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte, materia prima della Mozzarella di Bufala Campana Dop, una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy. 🔗 Leggi su Casertanews.it

