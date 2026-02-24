Il racconto della prima serata del Festival di Sanremo 2026 Foto curiosità età nomi d' arte dei big Leggi Amicait

Pippo Baudo ha attirato l’attenzione alla prima serata del Festival di Sanremo 2026, celebrando il suo ruolo storico nel palco. La sua presenza ha acceso l’interesse del pubblico, che ha accolto con entusiasmo il suo ritorno. In questa edizione, i protagonisti principali sono i cantanti più giovani, pronti a portare sul palco i loro brani. La serata si è conclusa con un’energia palpabile tra le file degli spettatori.

Perché Sanremo è Sanremo, anche nel 2026: il 76mo Festival della canzone italiana apre nel nome di Pippo Baudo. Con la sua storica sigla ( Maurizio Lauzi, che per primo la cantò nel 1995 ci ha raccontato come nacque ), i figli Tiziana e Alessandro seduti in prima fila. E la voce di Baudo che annuncia il via e poi “introduce”, in un video vintage, Laura Pausini, co-conduttrice con Carlo Conti di questa edizione. Tocca a Sandokan Sando- Can Yaman. Entra sul palco e l’Ariston si scalda. Del resto ha fatto ingelosire perfino Bradley Cooper (davvero! Leggete QUI ). Scontata la gag sul confronto con Carlo Conti. 🔗 Leggi su Amica.it

Sanremo 2026 inizia il 24 febbraio al teatro Ariston, causando grande entusiasmo tra appassionati e artisti.

Sanremo 2026 inizia con entusiasmo, dopo che la produzione ha confermato la presenza di 30 Big e numerosi ospiti internazionali.

