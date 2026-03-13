sacra spina celebrazioni al via ricordando il segno del 2016

Da venerdì 13 marzo sera sono iniziate le celebrazioni per la Sacra Spina, con messe organizzate in diversi momenti. La festa proseguirà con la presenza del Vescovo di Sanremo. Il 27 marzo si terrà un evento speciale per ricordare il decimo anniversario della «fioritura», con la partecipazione del Vescovo di Bergamo.

LA RICORRENZA. Da venerdì 13 marzo in serata le Messe, poi la festa col Vescovo di Sanremo. Il 27 marzo il decimo anniversario della «fioritura» con il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. «Dieci anni fa sulla Spina comparvero delle gemme: fu un segno, un appello che il Signore rivolse a noi. Lui ci aveva dato la linfa, poi toccava a noi fiorire. Dopo dieci anni, quindi, dobbiamo domandarci se la nostra fede è fiorita, se abbiamo dato frutti». Sarà questo il pensiero che il prevosto di San Giovanni Bianco, don Gianluca Salvi, rivolgerà ai fedeli in occasione delle celebrazioni della Sacra Spina, la reliquia della Corona di Cristo custodita nel paese della Valle Brembana dal 1492. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ricordando Vera Sighinolfi, al via le iniziative nel segno di una ‘pioniera’ dell’educazione alla letturaC'è un modo di leggere che non si impara sui manuali, ma nasce dall'incontro, dalla curiosità, dall'ascolto.

Predappio, nuove rivelazioni sulla sacra spina della chiesa di Sant'Antonio: una serata aperta alla cittadinanzaMartedì 23 dicembre, al teatro parrocchiale di Predappio, si tiene una conferenza dedicata alla Sacra Spina contenuta all'interno della chiesa di...

San Giovanni Bianco, al via le celebrazioni per la Sacra Spina: «Esperienza forte»«C’è in tutti il desiderio di recuperare un’esperienza spirituale forte. Esperienza che negli ultimi tre anni è stata vissuta n modalità diversa, ma non per questo meno significativa o intensa, anzi». ecodibergamo.it

Vasto, è deceduto don Decio D'Angelo Oggi, a Vasto, all'età di 97 anni, è deceduto don Decio D'Angelo, parroco emerito della chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto e assistente emerito della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone. https://ilnuovoonlin - facebook.com facebook

Ieri 8 marzo al Santuario della Santa Spina il gesto votivo del sindaco Simone Saporito durante la Novena officiata dalla Famiglia Mariana Le Cinque Pietre #PetiliaPolicastro #InProvincia x.com