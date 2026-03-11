marina beach aggiudicato una sola offerta per il bagno a lido adriano

Il bagno Marina Beach di Lido Adriano in viale Petrarca 464 è stato venduto ieri all’asta giudiziaria presso il Tribunale di Ravenna. La vendita si è conclusa con una sola offerta, rendendo ufficiale l’acquisto dell’area. La procedura ha coinvolto l’immobile situato lungo la costa, che ora cambia proprietà dopo l’appuntamento giudiziario.

È stato venduto ieri all’asta giudiziaria presso il Tribunale di Ravenna il bagno Marina Beach di Lido Adriano in viale Petrarca 464. L’aggiudicazione è avvenuta a non meno di 632.250 euro dal momento che vi è stata una sola offerta ma sul valore della quale non vi è ancora certezza ufficiale. Ha seguito la vendita il notaio Fabrizio Gradassi di Ravenna che è il custode del bene e il professionista delegato alla vendita. Coperti da privacy i nomi del debitore e del creditore e anche quello del nuovo acquirente che, questo è certo, non ha avuto concorrenti nella gara di ieri ma potrebbe aver offerto una somma superiore alla base d’asta.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

