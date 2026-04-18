Gaia per la Festa Patronale di Lesina

Per la Festa Patronale di Lesina, Gaia è stata annunciata come protagonista dell'evento. La cerimonia si terrà nel centro del paese, con diverse iniziative previste nel fine settimana. Tra le attività in programma ci sono momenti religiosi, spettacoli musicali e feste di strada. La manifestazione si svolge tradizionalmente ogni anno, attirando residenti e visitatori da varie zone. La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico in serata.

è arrivato il momento che tutti attendiamo: il programma ufficiale della Festa di San Primiano Martire 2026 è pronto! Il nostra paese si prepara a vivere 5 giorni di intensa devozione, tradizione e comunità, per onorare il nostro Santo Patrono che da secoli veglia su Lesina. Il Comitato Feste Patronali di San Primiano Martire ha lavorato con passione per creare un programma che unisca la forza della fede ai momenti di festa e di condivisione che rendono unica la nostra celebrazione. Non mancheranno gli appuntamenti religiosi – cuore della festa – insieme a spettacoli, musica e fuochi, appuntamenti che riempiranno le nostre vie di luce e di allegria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gaia per la Festa Patronale di Lesina Notizie correlate Gaia in concerto a LesinaSarà Gaia Gozzi, in arte Gaia, l'artista che il 16 maggio prossimo, in occasione della conclusione dei festeggiamenti per San Primiano, si esibirà... Rkomi in concerto per la Festa patronale di ApricenaSarà Miko Manuele Martorana, in arte Rkomi, l’ospite di punta della Festa Patronale di Apricena in onore di Maria Ss.