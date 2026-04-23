Festa Resistente a Modena | musica contest e impegno civile

Questa sera, alla Tenda di viale Molza a Modena, si svolge la Festa Resistente organizzata da Anpi, Arci e Cgil. L’evento prevede un programma musicale con i vincitori del contest Rebel e artisti come Gaia Banfi. Oltre alla musica, ci saranno momenti dedicati all’impegno civile e alla memoria storica. La festa si svolge in un contesto di partecipazione e attenzione alle tematiche sociali.

? Cosa sapere Anpi, Arci e Cgil organizzano la Festa Resistente stasera alla Tenda di viale Molza.. Il programma musicale unisce i vincitori del contest Rebel ad artisti come Gaia Banfi.. Stasera la Tenda di viale Molza ospiterà la Festa Resistente, un appuntamento gratuito che celebra l’anniversario della Liberazione con un palinsesto che spazia dal folk-rock al post-punk veneto. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra diverse realtà locali impegnate nel sociale e nella cultura: Anpi Modena, Arci Modena, Cgil Modena, Cittetà Futura, Unione Universitaria, Rete degli Studenti medi e Libera Modena hanno infatti organizzato l’evento insieme al Centro Musica del Comune e all’associazione Transiente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa Resistente a Modena: musica, contest e impegno civile Notizie correlate Colleferro. “Voci che restano – Memoria, Testimonianza e impegno civile”. Un incontro di poesia, musica e pittura organizzato dall’Ipia all’Auditorium “Fabbrica della Musica”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – L’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro ha tenuto a battesimo la prima edizione di “Voci che restano –... Leggi anche: L’8 marzo a Bergamo tra spettacoli, musica e impegno civile Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; ’Festa Resistente’ con il live di Gaia Banfi; Spilamberto celebra la Liberazione, un weekend tra memoria, donne e Resistenza; Modena celebra l’81° anniversario della Liberazione con eventi fino a maggio. ’Festa Resistente’ con il live di Gaia BanfiCantautrice, musicista e produttrice, Gaia Banfi sarà fra i protagonisti della Festa Resistente, per l’anniversario della Liberazione, che si terrà stasera alla Tenda di viale Molza. L’iniziativa (a ... ilrestodelcarlino.it Corteo “resistente”, festa con i bambini, musica e racconti dei partigiani: la Liberazione a Bagno a Ripoli. Tante iniziative in programma sul territorio in occasione del 25 Aprile. Torna invece il 5 maggio la passeggiata antifascista con le scuole a Pian d'Albe - facebook.com facebook Torna il Festival Resistente: il programma della prima giornata - x.com