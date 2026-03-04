L’8 marzo a Bergamo tra spettacoli musica e impegno civile

A Bergamo, dall’8 al 5 marzo si svolgono quattro eventi per la Giornata internazionale della donna, tra spettacoli teatrali, concerti, una mostra del Liceo Falcone e un appuntamento dedicato alla prevenzione. La città si anima con diverse iniziative che coinvolgono il pubblico e promuovono il tema della giornata. Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi della città e coinvolgono diverse realtà locali.

GLI EVENTI. Dal 5 all’8 marzo quattro appuntamenti in città per la Giornata internazionale della donna: teatro, concerto, una mostra del Liceo Falcone e un evento dedicato alla prevenzione. In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Bergamo rinnova il proprio impegno sui temi dei diritti, della libertà e della piena partecipazione delle donne alla vita sociale e culturale della comunità. L’Assessorato alle Pari Opportunità promuove e sostiene quattro iniziative che intrecciano cultura, memoria e protagonismo giovanile. «L’8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di consapevolezza e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

