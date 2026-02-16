Palazzo San Giorgio ospita gli studenti Erasmus Battaglia | Portate con voi un pezzettino di Reggio

Palazzo San Giorgio ha accolto gli studenti Erasmus, portando un messaggio di apertura e scambio culturale, perché il sindaco Battaglia ha invitato i giovani a portare con sé un pezzo di Reggio Calabria. Durante l’evento, i partecipanti hanno condiviso esperienze e tradizioni locali, creando un ponte tra diverse culture e arricchendo la comunità con i loro talenti.

L'evento è stato organizzato da Euroformaz Group in collaborazione con il Comune di Reggio e l'IPAlbtur Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni Per i saluti istituzionali hanno preso parte Vincenzo Marra, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria; il consigliere comunale Filippo Quartuccio; e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia. Il sindaco Battaglia ha accolto gli studenti nell'aula consiliare Pietro Battaglia, ricordando che l'aula è intitolata a suo padre, già sindaco della città. Ha evidenziato l'onore e la responsabilità di rappresentare una comunità storicamente ricca, pregna di un patrimonio archeologico e culturale che gli studenti avranno modo di conoscere nei prossimi giorni.