Turismi delle Radici Battaglia | Dal mare ai borghi portiamo il brand Reggio nel mondo

Durante una tavola rotonda organizzata dal Comune nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è discusso del progetto Turismi delle Radici. La discussione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori locali, focalizzandosi sulla riconnessione degli emigrati con le proprie origini e sulle possibili ricadute sullo sviluppo economico e sociale dei territori. La riunione si è concentrata sull'importanza di promuovere il brand Reggio nel mondo.

A Palazzo San Giorgio la tavola rotonda promossa da Comune e Aicotour con rappresentanti istituzionali all'estero e operatori del settore Chi pensa a questa destinazione come porta d'Europa - ha aggiunto Battaglia - deve vedere questa città millenaria anche come opportunità di investimento, perché abbiamo attrattori unici da proporre. Possiamo integrare la blu economy del mare con le peculiarità dei borghi collinari e montani - ha concluso Battaglia - per costruire insieme un brand Reggio da portare in giro per il mondo stimolando il rientro di chi ha qui le sue radici". Latella, dal canto suo, ha ricordato gli investimenti dell'Amministrazione comunale sulla promozione del territorio.