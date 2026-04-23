Festa di Liberazione de Pascale | Il primo pensiero va alla generazione dei grandi anziani

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, ricorrenza che ricorda l’uscita dall’occupazione nazifascista in Italia. Ottantuno anni fa, in questa giornata, si ricordano le azioni che portarono alla fine della guerra e alla fine del regime. La Regione Emilia-Romagna partecipa con eventi pubblici, sottolineando l’impegno quotidiano nel mantenere vivi i valori della democrazia e dei diritti civili, con particolare attenzione alle generazioni più anziane.

Il 25 aprile, la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ottantuno anni fa, oggi, e tutti gli altri giorni dell’anno, un impegno costante a difesa dei valori della democrazia e dei diritti delle persone che la Regione Emilia-Romagna riafferma con forza partecipando agli appuntamenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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