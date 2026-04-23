Festa della Liberazione apertura straordinaria del mercato ' Rosati'

In occasione della Festa della Liberazione, il mercato Rosati sarà aperto sabato 25 aprile. La decisione è arrivata su richiesta di Fiva Confcommercio, la Federazione italiana Venditori Ambulanti. La sindaca di Foggia ha firmato un’ordinanza che permette l'apertura straordinaria del mercato in quella data. L’iniziativa riguarda principalmente le attività commerciali ambulanti presenti nell’area.

Il mercato Rosati sarà aperto nella ricorrenza della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile. Su sollecitazione di Fiva Confcommercio, la Federazione italiana Venditori Ambulanti, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha firmato un’apposita ordinanza.È stata disposta, dunque, l’apertura.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione al Museo regionale Accascina: ingresso gratuito e orari aperturaAnche il Museo regionale Accascina di Messina aderirà all'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana, con apertura e ingresso gratuito nei luoghi... Leggi anche: Anagrafe: apertura straordinaria straordinaria per rilascio della Cie Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Festa della Liberazione 2026; 25 aprile - Festa della Liberazione; La Festa della Liberazione 2026 a Correggio. 25 Aprile 2026 a Torino: il programma degli eventi per la Festa della Liberazione, dalla fiaccolata ai concertiAnche quest’anno Torino celebra la Festa della Liberazione con un ricco programma di appuntamenti su tutto il territorio cittadino, partito giovedì 16 aprile 2026 e che culmina con i festeggiamenti di ... mentelocale.it Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di GrossetoLiberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Rep ... grossetonotizie.com Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook