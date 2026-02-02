Questa mattina, in Cattedrale e a Piazza Duomo, si è tenuta una messa speciale dedicata ai bambini nati nel 2025. L'arcivescovo Renato Boccardo ha presieduto la cerimonia, rivolta alle famiglie che hanno dato alla luce un figlio negli ospedali della zona. Un gesto semplice, ma che ha voluto essere un segno di benvenuto e di vicinanza alle nuove generazioni.

Celebrata dall’arcivescovo Renato Boccardo in Cattedrale la messa per i nati nel 2025 negli ospedali del territorio. Monsignor Boccardo ha accolto i bambini e le loro famiglie all’ingresso del Duomo: a tutti ha dato il benvenuto, ai piccoli nei passeggini e nelle carrozzine ha accarezzato il volto e li ha benedetti. Con il presule hanno concelebrato il vicario generale don Sem Fioretti e il cappellano dell’ospedale di Spoleto, monsignro Dino Pallucchi. La liturgia è stata animata dall’unione di “Vivere in coro” (personale della direzione medica del presidio di Spoleto) e del coro della chiesa di San Filippo, diretti da Beatrice Bernardini, con all’organo Maurizio Torelli, al violino Francesco Enrico e al flauto Daniela Leonardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Una messa dedicata ai nati nel 2025. In Cattedrale e a Piazza Duomo il "benvenuto" a bimbe e bimbi

Cantù continua a sostenere le famiglie con il nuovo bonus una tantum destinato ai genitori di bambini nati o adottati nel 2025.

