Festa del Castellare a San Giovanni alla Vena
A Castellare di San Giovanni alla Vena si svolge la tradizionale Festa della Santa Croce nei primi giorni di maggio. Venerdì 1 maggio si tiene una messa in chiesa e un rosario davanti alla Grotta della Madonna. Il giorno successivo, alle 21:15, si celebra un’altra messa in chiesa, seguita alle 21:45 dalla processione che attraversa le vie del paese prima di tornare al punto di partenza.
Torna la Festa della Santa Croce in Castellare di San Giovanni alla Vena nei primi giorni di maggio. Venerdì 1 maggio Messa in Pieve e Rosario davanti alla Grotta della Madonna in Castellare, sabato 2 maggio alle 21:15 Messa in Pieve, alle 21:45 processione per le vie del paese e al rientro in.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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