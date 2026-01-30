Carpenedolo | Festa di San Giovanni Bosco

Da bresciatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Oratorio San Filippo Neri di Carpenedolo invita i ragazzi delle scuole medie a partecipare alla Festa di San Giovanni Bosco. Domani pomeriggio, l’oratorio organizza un evento dedicato al divertimento e alla compagnia, con giochi e attività pensate per tutti i giovani della zona. L’obiettivo è creare un momento di svago e aggregazione, coinvolgendo i ragazzi in un evento semplice ma significativo.

L’Oratorio San Filippo Neri di Carpenedolo invita tutti i ragazzi delle scuole medie a partecipare alla Festa di San Giovanni Bosco, un pomeriggio speciale pensato per stare insieme all’insegna del gioco, della compagnia e del divertimento.L’appuntamento è per sabato 30 gennaio presso il Bar.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Giovanni Bosco

Torna la Festa di San Giovanni Bosco: tanti gli ospiti per la 29esima edizione

La 29ª Festa di San Giovanni Bosco si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio a Oria, a partire dalle 18:30.

I salesiani dell'Istituto Orselli celebrano San Giovanni Bosco. E al San Luigi arriva il governatore de Pascale

I salesiani dell'Istituto Orselli hanno festeggiato sabato San Giovanni Bosco, il loro fondatore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.