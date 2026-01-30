Carpenedolo | Festa di San Giovanni Bosco

L’Oratorio San Filippo Neri di Carpenedolo invita i ragazzi delle scuole medie a partecipare alla Festa di San Giovanni Bosco. Domani pomeriggio, l’oratorio organizza un evento dedicato al divertimento e alla compagnia, con giochi e attività pensate per tutti i giovani della zona. L’obiettivo è creare un momento di svago e aggregazione, coinvolgendo i ragazzi in un evento semplice ma significativo.

