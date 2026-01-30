Carpenedolo | Festa di San Giovanni Bosco
L’Oratorio San Filippo Neri di Carpenedolo invita i ragazzi delle scuole medie a partecipare alla Festa di San Giovanni Bosco. Domani pomeriggio, l’oratorio organizza un evento dedicato al divertimento e alla compagnia, con giochi e attività pensate per tutti i giovani della zona. L’obiettivo è creare un momento di svago e aggregazione, coinvolgendo i ragazzi in un evento semplice ma significativo.
L’Oratorio San Filippo Neri di Carpenedolo invita tutti i ragazzi delle scuole medie a partecipare alla Festa di San Giovanni Bosco, un pomeriggio speciale pensato per stare insieme all’insegna del gioco, della compagnia e del divertimento.L’appuntamento è per sabato 30 gennaio presso il Bar.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondimenti su San Giovanni Bosco
Torna la Festa di San Giovanni Bosco: tanti gli ospiti per la 29esima edizione
La 29ª Festa di San Giovanni Bosco si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio a Oria, a partire dalle 18:30.
I salesiani dell'Istituto Orselli celebrano San Giovanni Bosco. E al San Luigi arriva il governatore de Pascale
I salesiani dell'Istituto Orselli hanno festeggiato sabato San Giovanni Bosco, il loro fondatore.
Ispica celebra San Giovanni Bosco con la testimonianza di Claudia Koll - facebook.com facebook
H. 16:40 #Rosario - #Vespri - #Santa #Messa Parrocchia San Giovanni Bosco - Marconia (Matera) x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.