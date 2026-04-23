Ferrero assume a Caprarola senza esperienza e limiti di età | come candidarsi e le figure ricercate

Ferrero ha aperto una selezione di personale presso il suo stabilimento di Caprarola, in provincia di Viterbo. La ricerca riguarda principalmente operai e operaie, senza richiedere esperienza pregressa o limiti di età. La campagna di assunzioni è rivolta a candidati interessati a lavorare in produzione e si può partecipare seguendo le indicazioni fornite dall’azienda. La comunicazione non specifica termini di candidatura o altre figure professionali coinvolte.

L'azienda Ferrero ha avviato una nuova campagna di selezione per operai e operaie da inserire nello stabilimento di Caprarola, in provincia di Viterbo. Le assunzioni riguardano il rafforzamento dell'organico in vista dei periodi di maggiore produzione e si inseriscono nel consueto piano di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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