Ferrero ha aperto le candidature per operai e operaie stagionali presso lo stabilimento di Caprarola, in provincia di Viterbo. La ricerca è rivolta a persone senza esperienza e senza limiti di età, con l’obiettivo di inserire nuovi lavoratori nel team per il periodo di stagione. Le modalità di candidatura sono state rese note dall’azienda, che invita gli interessati a presentare domanda attraverso i canali ufficiali.

Ferrero ha avviato una selezione per operai e operaie da inserire nello stabilimento di Caprarola, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono legate alle esigenze produttive dell’azienda e riguardano attività in ambito industriale, con inserimenti previsti nei periodi di maggiore lavorazione. L’iniziativa si inserisce nel piano di reclutamento stagionale che il gruppo attiva ogni anno per sostenere i ritmi della produzione nei propri stabilimenti italiani. Contratto e orari di lavoro. Le figure selezionate saranno impiegate all’interno delle linee produttive dello stabilimento laziale. I nuovi lavoratori stagionali saranno inseriti all’interno dei diversi comparti che costituiscono le fasi della produzione alimentare, dal controllo macchinari al monitoraggio dei processi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrero assume operai e operaie stagionali senza esperienza e limiti di età: come candidarsi

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