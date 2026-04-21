Deve scontare 8 anni di reclusione rintracciato in uno scantinato e arrestato

Un uomo condannato a otto anni di reclusione è stato arrestato a seguito di un'operazione di rintraccio. Dopo essere stato individuato in uno scantinato, le forze dell'ordine hanno proceduto al suo fermo. La condanna riguarda diversi reati, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e revenge porn, tutti commessi nei confronti della moglie. Con l'arresto, si sono concluse le indagini sul suo conto.

ANCONA – A suo carico pendeva una condanna a 8 anni per molteplici reati, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e revenge porn, commessi ai danni della moglie, e dopo essere stato rintracciato per lui si sono spalancate le porte del carcere.La polizia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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