Ferrara | vigili del fuoco senza acqua docce nei container

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara, i vigili del fuoco stanno affrontando una situazione difficile a causa della mancanza di acqua potabile. I test ufficiali hanno confermato che l'acqua disponibile non è idonea all’uso quotidiano, costringendo gli operatori a ricorrere a soluzioni temporanee come docce all’interno di container e bottiglie d'acqua. La situazione si presenta come un disagio concreto per il personale impegnato sul territorio.

? Cosa sapere Test ufficiali confermano acqua non potabile per i vigili del fuoco di Ferrara.. Il personale utilizza container doccia e bottiglie per ovviare ai livelli di ferro.. I vigili del fuoco di Ferrara devono bere acqua in bottiglia e lavarsi nei container dopo che i test ufficiali hanno confermato la non potabilità dell’acqua nella caserma a causa degli alti livelli di ferro nelle condutture. La decisione del comando locale è stata immediata: divieto totale di utilizzare l’acqua per mangiare o per l’igiene personale. La situazione è emersa con chiarezza dopo che i sindacati dei pompieri, avendo sospettato un problema alla rete, avevano commissionato analisi private a un’azienda specializzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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