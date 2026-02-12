Docce sporche e senza acqua calda | chiuso un centro sportivo a Pianura

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I clienti che si sono recati al centro sportivo di Pianura si sono trovati di fronte a docce sporche e senza acqua calda. La Polizia Municipale, i carabinieri e l’Asl hanno fatto un sopralluogo e hanno riscontrato gravi problemi igienici e strutturali. Per questo motivo, l’attività del centro è stata immediatamente sospesa.

Polizia Municipale, carabinieri e Asl hanno riscontrato gravi carenze igieniche e strutturali nel centro sportivo, la cui attività è stata immediatamente sospesa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Pianura CentroSportivo

Niente acqua calda negli spogliatoi e docce gelate per gli arbitri, multato il Messina

Nel 2026, l'Acr Messina dovrà versare una multa di 200 euro a causa dell'assenza di acqua calda negli spogliatoi e delle docce gelate per gli arbitri.

Bimba lasciata senza cibo e costretta a docce con acqua fredda, indagata la madre a Rimini

Un’indagine a Rimini coinvolge una donna di 40 anni accusata di maltrattamenti verso la figlia minore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pianura CentroSportivo

Argomenti discussi: Lo spogliatoio della palestra: quando lo sport diventa un sogno erotico; Cronaca. San Marino, piscina Tavolucci nel degrado. Sui social la protesta degli utenti: Tra docce sporche e spogliatoi fatiscenti; La mia strada è un’altra: strappo definitivo del Generale Vannacci, oggi l’addio alla Lega; Cronaca. Torre Pedrera, nuovo autovelox sulla Tolemaide: sui social scoppia il dibattito tra ironia e invocazioni a ‘Fleximan’.

Trump firma ordinanza per avere docce più potenti e senza restrizioni su quantità d'acquaDa un lato il caos legato ai dazi (LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA) e all’inversione di rotta di Donald Trump sul tema, dopo il crollo delle Borse mondiali verificatosi nei giorni scorsi, dall’altra il ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.