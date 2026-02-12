Docce sporche e senza acqua calda | chiuso un centro sportivo a Pianura

I clienti che si sono recati al centro sportivo di Pianura si sono trovati di fronte a docce sporche e senza acqua calda. La Polizia Municipale, i carabinieri e l’Asl hanno fatto un sopralluogo e hanno riscontrato gravi problemi igienici e strutturali. Per questo motivo, l’attività del centro è stata immediatamente sospesa.

Polizia Municipale, carabinieri e Asl hanno riscontrato gravi carenze igieniche e strutturali nel centro sportivo, la cui attività è stata immediatamente sospesa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pianura CentroSportivo Niente acqua calda negli spogliatoi e docce gelate per gli arbitri, multato il Messina Nel 2026, l'Acr Messina dovrà versare una multa di 200 euro a causa dell'assenza di acqua calda negli spogliatoi e delle docce gelate per gli arbitri. Bimba lasciata senza cibo e costretta a docce con acqua fredda, indagata la madre a Rimini Un’indagine a Rimini coinvolge una donna di 40 anni accusata di maltrattamenti verso la figlia minore. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pianura CentroSportivo Argomenti discussi: Lo spogliatoio della palestra: quando lo sport diventa un sogno erotico; Cronaca. San Marino, piscina Tavolucci nel degrado. Sui social la protesta degli utenti: Tra docce sporche e spogliatoi fatiscenti; La mia strada è un’altra: strappo definitivo del Generale Vannacci, oggi l’addio alla Lega; Cronaca. Torre Pedrera, nuovo autovelox sulla Tolemaide: sui social scoppia il dibattito tra ironia e invocazioni a ‘Fleximan’. Trump firma ordinanza per avere docce più potenti e senza restrizioni su quantità d'acquaDa un lato il caos legato ai dazi (LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA) e all’inversione di rotta di Donald Trump sul tema, dopo il crollo delle Borse mondiali verificatosi nei giorni scorsi, dall’altra il ... tg24.sky.it Cronaca. San Marino, piscina Tavolucci nel degrado. Sui social la protesta degli utenti: "Tra docce sporche e spogliatoi fatiscenti" facebook Il comunicato, sottoscritto anche dal corpo tecnico del Rayo, denuncia le inaccettabili condizioni di lavoro: campo dissestato (con conseguente rischio di infortuni), strutture d'allenamento trascurate, niente acqua calda nelle docce, locali sporchi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.