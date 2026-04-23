Ferrara modello di rigenerazione e politiche ambientali | Balboni porta l' esempio a Bruxelles

Il vicesindaco di Ferrara ha preso parte giovedì 23 aprile a Bruxelles a un summit europeo dedicato alle città sostenibili. L’evento ha visto la partecipazione di amministratori, tecnici e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi paesi europei. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati alle politiche ambientali e alle strategie di rigenerazione urbana adottate da varie città. Ferrara è stata presentata come esempio di modello di riferimento in questo settore.

Il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni, ha partecipato giovedì 23 aprile a Bruxelles al summit europeo delle città sostenibili, un appuntamento di alto profilo che ha riunito amministratori, tecnici e rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Europa.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giustizia, dibattito Balboni-Anselmo: "Più garanzie del giudice terzo": "No, rischio interferenze politiche" Leggi anche: Ferrara celebra il 'Giorno del Ricordo', Balboni: "Un drammatico capitolo della storia" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FERRARA EXPO AL CENTRO DEL CONFRONTO SULLA FORMAZIONE AMBIENTALE: MORETTI INTERVIENE A PALAZZO CHIGI; Presentazione del Master di II livello Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili; Codigoro lancia il suo Hub Urbano; Commercio e quartieri, via al piano per rilanciare le aree urbane attraverso nuovi hub. FERRARA MODELLO DI RIGENERAZIONE E POLITICHE AMBIENTALI: VICESINDACO BALBONI AL SUMMIT DI BRUXELLESIl vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni, ha partecipato a Bruxelles al Summit europeo delle città sostenibili, un appuntamento di alto profilo che ha riunito amministratori, tecnici e rappresent ... cronacacomune.it Ferrara Expo, modello di efficienza. Dal Nerd show al salone del restauro. Creatività e ricerca parole d’ordineIl quartiere fieristico di Ferrara Expo è progettato per rispondere a una domanda espositiva sempre più esigente. Si estende su un’area di 26.000 metri quadri, 16.000 dei quali sono coperti e 10.000 ... quotidiano.net Sicurezza urbana, “Il Modello Ferrara” arriva a Modena: confronto pubblico con il Comandante Claudio Rimondi Giovedì 23 aprile 2026, una serata aperta ai cittadini per capire strumenti, autonomia e risultati concreti della Polizia Locale nella gestione della si - facebook.com facebook Oggi a Ravenna " #imprese e #benecomune: il modello #benefit per un'economia rigenerativa", evento promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna insieme al @mimit_gov e @SiCameraSocial nell’ambito della #GiornataNazionaleMadeinItaly. " x.com