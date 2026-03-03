Giustizia dibattito Balboni-Anselmo | Più garanzie del giudice terzo | No rischio interferenze politiche

Nel dibattito tra Balboni e Anselmo sulla giustizia, si sono affrontati i temi delle garanzie del giudice terzo e dei rischi di interferenze politiche. Balboni ha sostenuto l'importanza di aumentare le garanzie per il giudice terzo, mentre Anselmo ha evidenziato i rischi di ingerenze politiche. Chi si aspettava uno scontro acceso, si è trovato davanti a un confronto incentrato sui meriti e il rispetto reciproco.

Chi si aspettava uno scontro senza esclusione di colpi, è rimasto deluso. Hanno prevalso merito e rispetto. Il senatore Alberto Balboni e l'avvocato Fabio Anselmo hanno dato voce alla loro parte migliore: l'essere, prima di tutto, avvocati. Avranno sicuramente aiutato, l'inquadramento giuridico iniziale del presidente dell'ordine, Eugenio Gallerani e i toni pacati dell'introduzione del deputato Mauro Malaguti. Arrivando al merito l'avvocato Anselmo premettere di "non avere un approccio ideologico: se questa riforma l'avesse promossa il Pd, mi esprimerei negli stessi termini". Anche sulla separazione delle carriere l'approccio è laico benché "sia stato estremamente mal posto da questa proposta di revisione costituzionale".