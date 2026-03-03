Giustizia dibattito Balboni-Anselmo | Più garanzie del giudice terzo | No rischio interferenze politiche

Da ilrestodelcarlino.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito tra Balboni e Anselmo sulla giustizia, si sono affrontati i temi delle garanzie del giudice terzo e dei rischi di interferenze politiche. Balboni ha sostenuto l'importanza di aumentare le garanzie per il giudice terzo, mentre Anselmo ha evidenziato i rischi di ingerenze politiche. Chi si aspettava uno scontro acceso, si è trovato davanti a un confronto incentrato sui meriti e il rispetto reciproco.

Chi si aspettava uno scontro senza esclusione di colpi, è rimasto deluso. Hanno prevalso merito e rispetto. Il senatore Alberto Balboni e l’avvocato Fabio Anselmo hanno dato voce alla loro parte migliore: l’essere, prima di tutto, avvocati. Avranno sicuramente aiutato, l’inquadramento giuridico iniziale del presidente dell’ordine, Eugenio Gallerani e i toni pacati dell’introduzione del deputato Mauro Malaguti. Arrivando al merito l’avvocato Anselmo premettere di "non avere un approccio ideologico: se questa riforma l’avesse promossa il Pd, mi esprimerei negli stessi termini". Anche sulla separazione delle carriere l’approccio è laico benché "sia stato estremamente mal posto da questa proposta di revisione costituzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giustizia dibattito balboni anselmo pi249 garanzie del giudice terzo no rischio interferenze politiche
© Ilrestodelcarlino.it - Giustizia, dibattito Balboni-Anselmo: "Più garanzie del giudice terzo": "No, rischio interferenze politiche"

Leggi anche: Riforma della giustizia, ecco il dibattito fra Balboni e Anselmo

Il dibattito sulla giustizia . Guerini: "Diritti rafforzati . Non c’è rischio democratico""Votare sì alle urne significherà rafforzare i diritti dei cittadini, migliorando l’amministrazione della giustizia in Italia.

Altri aggiornamenti su Giustizia, dibattito Balboni-Anselmo:...

Temi più discussi: Referendum giustizia, a Ferrara dibattito Balboni-Anselmo senza scintille a casa FdI; Riforma della giustizia, ecco il dibattito fra Balboni e Anselmo; Giustizia, dibattito Balboni-Anselmo: Più garanzie del giudice terzo: No, rischio interferenze politiche; Riforma della giustizia ecco il dibattito fra Balboni e Anselmo.

balboni anselmo giustizia dibattito balboni anselmoGiustizia, dibattito Balboni-Anselmo: Più garanzie del giudice terzo: No, rischio interferenze politicheIeri pomeriggio l’iniziativa realizzata dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti alla sala ex refettorio. Il senatore: Col sorteggio meno potere alle correnti. L’avvocato: Alta Corte, cost ... ilrestodelcarlino.it

Riforma della giustizia, ecco il dibattito fra Balboni e AnselmoSarà, probabilmente, molto più di un confronto sulla riforma della giustizia. Quello che il deputato di Fratelli d’Italia Mauro ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.