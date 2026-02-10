Ferrara celebra il ' Giorno del Ricordo' Balboni | Un drammatico capitolo della storia

Ferrara ha ricordato le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con una cerimonia semplice e rispettosa in piazzale Poledrelli. La mattinata, aperta con il consueto momento davanti al monumento, ha coinvolto anche gli studenti delle scuole locali, ai quali sono state raccontate le storie di chi ha vissuto quegli eventi. Ospite d’onore, Luciana Miani, esule istriana, ha condiviso la sua testimonianza personale, toccando nel profondo tutti i presenti. Il sindaco Balboni ha definito quel

Ferrara ha celebrato il 'Giorno del Ricordo'. Martedì 10, infatti, in piazzale Poledrelli si è tenuta la cerimonia davanti al monumento delle vittime: una mattinata che ha visto anche due incontri con gli studenti delle scuole ferraresi e la testimonianza di Luciana Miani, esule istriana, e.

