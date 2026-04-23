A Ferrara, cinquanta ciclisti si sono mossi lungo via Caldirolo e via Copparo per evidenziare i pericoli sulla rete stradale. La loro presenza ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle vie di percorrenza, evidenziando problemi legati a rischi e possibili ritardi nella mobilità urbana. Questa iniziativa si è svolta senza incidenti, portando un'attenzione immediata sulle condizioni delle strade frequentate dai ciclisti.

? Cosa sapere Cinquanta ciclisti percorrono via Caldirolo e via Copparo a Ferrara per segnalare rischi stradali.. Le associazioni Fiab e Forum Ferrara Partecipata chiedono corsie protette e mobilità sostenibile.. Circa cinquanta ciclisti hanno attraversato le arterie più trafficate del quadrante est di Ferrara, partendo dal Torrione di Porta Mare per segnalare i pericoli legati alla sicurezza stradale e i ritardi nell’attuazione della mobilità sostenibile. L’iniziativa, definita dai partecipanti come il percorso della consapevolezza, è stata coordinata da un gruppo che riunisce Fiab, Forum Ferrara Partecipata, Caldirolo Libera e Via Copparo Sicura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, 50 ciclisti in strada: basta rischi e ritardi sulla mobilità

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