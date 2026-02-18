Treni Alta velocita | convoglio bloccato a Rovezzano Ritardi di 50 minuti Problema anche sulla Tirrenica

Un treno ad alta velocità si è fermato improvvisamente vicino a Rovezzano, a Firenze, causando un ritardo di 50 minuti sui collegamenti tra Roma e Firenze. La circolazione sulla linea è rallentata dalle 18:45 a causa di un problema tecnico a bordo del convoglio. La situazione ha coinvolto anche la linea Tirrenica, dove si registrano ulteriori disagi. I passeggeri devono fare i conti con i ritardi e le attese, mentre le squadre di assistenza stanno intervenendo per risolvere il guasto. La circolazione resta sotto osservazione.

ROMA – Sulla linea Roma – Firenze dell'Alta velocità e su quella convenzionale circolazione ferroviaria rallentata dalle 18:45, a causa di un treno fermo in prossimità di Rovezzano, a Firenze, per un "inconveniente tecnico": segnalati ritardi fino a 50 minuti secondo quanto si apprende dal sito di Rfi. "I treni con direzione Roma – si legge inoltre – potranno essere instradati in via convenzionale". Sempre Rfi segnalava dalle 18 circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Genova-Roma, in prossimità di Gavorrano (Grosseto) per un inconveniente tecnico alla linea, con ritardi fino a 90' minuti, possibili limitazioni e cancellazioni.