Traditi dall’odore acre di hashish | fermati in cinque in auto a Como con due etti di droga scatta un arresto

La polizia di Como ha fermato cinque giovani in auto, trovandoli in possesso di due etti di hashish e alcuni coltelli nascosti tra cruscotto e sedili. L’allarme è scattato quando i poliziotti hanno sentito un odore forte e sgradevole di droga che proveniva dall’auto. I ragazzi, visibilmente tesi, sono stati subito fermati e portati in questura, dove sono scattate le manette.

Erano in cinque in auto, con droga e coltellini nascosti tra cruscotto e sedili. A far scattare l'allarme, però, non è stato solo l'atteggiamento teso dei ragazzi, ma soprattutto l'odore acre e persistente di hashish che usciva dalla vettura. Un controllo che ha portato all'arresto di un 19enne, alla denuncia di una coetanea e a una multa per un 17enne. Ripercorriamo i fatti. All'interno del veicolo viaggiavano due ragazzi e tre ragazze, tutti provenienti dall'hinterland milanese e di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Alla guida un 19enne residente a Pessano con Bornago, affiancato da un 17enne di Vimercate e da tre giovani donne cittadine dominicane.

