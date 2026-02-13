Fermati e perquisiti | avevano in auto cellulari e prodotti rubati

In mattinata a Gaeta, la polizia ha fermato e perquisito due auto sospette, trovando cellulari e prodotti rubati a bordo. In due distinti interventi, gli agenti hanno denunciato quattro persone per ricettazione, scoprendo che avevano acquistato merce proveniente da furti nelle zone vicine.

Scattate a Gaeta quattro denunce per ricettazione e tre fogli di via obbligatori. I provvedimenti nel corso di un controllo sul territorio da parte del commissariato di polizia In due distinti interventi gli agenti di polizia hanno denunciato a Gaeta quattro persone per ricettazione. In un caso i poliziotti hanno fermato e controllato un'auto a bordo della quale hanno identificato un uomo residente in provincia di Napoli. L'accertamento attraverso la banca dati ha fatto emergere numerosi precedenti a carico dell'uomo, oltre a una misura cautelare che gli imponeva l'obbligo di dimora nel comune di Napoli e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Due uomini, di 41 e 19 anni, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in auto con prodotti rubati da due supermercati locali.

