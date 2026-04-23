Fergie lo zio va in tackle | E’ possibile che parta

L'ultimo risultato negativo ha avuto un impatto pesante sulla squadra, ridimensionando le possibilità di raggiungere un settimo posto che avrebbe garantito un posto in Conference League. La sconfitta ha anche riacceso le voci di mercato e le discussioni sul futuro della formazione. Nel frattempo, nelle vicinanze del campo, uno zio ha tentato di intervenire durante un episodio di tensione, sferrando un tackle, mentre si discute se questa azione possa portare a ulteriori conseguenze legali o disciplinari.

L’ultimo ko ha fatto male, malissimo. Ha probabilmente segnato la parola fine sulle ambizioni di rincorsa a un settimo posto che potrebbe significare ancora Conference League, per il Bologna e aperto alle prospettive di futuro che riguardano pure i rumors di mercato. Se martedì dalla Turchia è arrivata la notizia dell’interessamento del Galatasaray per Jonahtan Rowe con possibile assalto in vista dell’estate, ieri attraverso il podcast ‘5 Stars’ ha fatto sentire la sua voce lo zio di Lewis Ferguson, Barry, ex leggenda dei Rangers. "Quest’anno Lewis è entrato e uscito spesso dall’undici titolare rossoblù. Ha giocato nelle partite di Europa League, ma non è stato impiegato con la stessa continuità in campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fergie, lo zio va in tackle: "E’ possibile che parta" Notizie correlate Paderno Dugnano, riempie di coltellate lo zio che si salva parando i colpi con lo zaino: nipote arrestato per tentato omicidioI Carabinieri di Paderno Dugnano, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della... Djorkaeff rivela: «L’Inter vincerà lo Scudetto! Se l’Italia non va di nuovo ai Mondiali significa che c’è qualcosa che va cambiato»Calciomercato Napoli, Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo.