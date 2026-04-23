Ferentino la truffa del finto carabiniere fallisce al casello la polizia blocca il corriere con l' oro

A Ferentino, un tentativo di truffa attraverso la finta chiamata di un carabiniere è stato sventato al casello autostradale. La polizia ha fermato un corriere che trasportava oro, impedendo così che la truffa si concretizzasse. La vicenda si inserisce nelle operazioni di prevenzione di reati che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili e le famiglie.

Il contrasto alle truffe, un reato particolarmente odioso che colpisce le fasce più vulnerabili e le famiglie, segna un nuovo importante punto a favore delle Forze dell'Ordine. Nello scorso fine settimana, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno sventato un ingegnoso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Finto carabiniere al telefono, ma la truffa fallisce: anziani smascherano il raggiroBagno a Ripoli (Firenze), 3 febbraio 2026 - La telefonata sembrava urgente e autorevole, ma qualcosa non tornava. Leggi anche: Via Verdi, rubano i gioielli a una coppia di anziani con la truffa del finto carabiniere: indaga la polizia Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Muore al volante della sua auto stroncato da un malore: è il secondo caso in poche ore in Ciociaria; 35enne arrestata con oltre 50 grammi di cocaina mentre transita sulla Casilina; Ferentino – Arrestato 41enne per furti: deve scontare quasi un anno di reclusione; Roccasecca – Non si ferma all’alt e investe un Carabiniere: denunciata una 54enne. Ferentino, in affitto nella villa dell'ex preside a 100 euro al mese ma il contratto era falso: due indagati per truffaUn preside di Ferentino, molto conosciuto e stimato in città, sarebbe stato vittima di una truffa messa in atto da una coppia di conviventi che avrebbe presentato all’Agenzia delle Entrate di ... ilmessaggero.it domenica prossima 26 aprile - a Ferentino - il vernissage della mostra d'Arte di Enzo Arduini dal titolo "50 anni di Amore per l'Arte" - ingresso libero - facebook.com facebook