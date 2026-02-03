Finto carabiniere al telefono ma la truffa fallisce | anziani smascherano il raggiro

Un uomo si è presentato come carabiniere al telefono, cercando di raggirare un’anziana di Bagno a Ripoli. La donna ha capito subito che qualcosa non quadrava e ha smascherato il tentativo di truffa. La telefonata si è interrotta e i truffatori sono rimasti a mani vuote.

Bagno a Ripoli (Firenze), 3 febbraio 2026 - La telefonata sembrava urgente e autorevole, ma qualcosa non tornava. È stata proprio la prontezza di riflessi di una coppia di anziani coniugi a sventare un tentativo di truffa aggravata nel pomeriggio del 31 gennaio a Bagno a Ripoli, permettendo ai carabinieri di denunciare una donna italiana di 44 anni. Il piano dei truffatori è scattato con una chiamata al marito, contattato da un uomo che si è spacciato per un operatore istituzionale. Con tono allarmato gli è stato intimato di allontanarsi immediatamente da casa e di recarsi presso la caserma di Borgo Ognissanti.

