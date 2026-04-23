Ferentino festa di S Ambrogio

A Ferentino si è svolta la festa di S. Ambrogio, un evento che ha coinvolto la comunità locale con momenti di celebrazione e tradizione. La giornata ha visto la partecipazione di molti cittadini, che si sono riuniti nel centro della città per assistere alle varie iniziative religiose e alle attività organizzate in occasione della ricorrenza. La celebrazione ha rappresentato un’occasione per condividere momenti di socialità nel rispetto delle usanze locali.

Una giornata che unisce tradizione, fede e momenti da vivere insieme nel cuore di Ferentino con la festa di S. Ambrogio dal 30 aprile al 2 maggio.Ci saranno intensi momenti di raccoglimento religioso ma anche tante occasioni per spettacoli e convivialità.Il 30 aprile si parte con la fiera di S.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lutto in Valsassina: addio ad Ambrogio Casari, rifugista ai Piani di BobbioIl gestore del Rifugio Sora Casari ritrovato senza vita a 38 anni nella serata di domenica. Leggi anche: Abusi e bullismo. Sant’Ambrogio “scuola sicura”