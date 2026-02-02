Lutto in Valsassina | addio ad Ambrogio Casari rifugista ai Piani di Bobbio

La comunità di Barzio piange la scomparsa di Ambrogio Casari, il rifugista dei Piani di Bobbio. L’uomo di 38 anni è morto nella serata di domenica, lasciando un vuoto profondo tra amici e residenti. La notizia ha fatto subito il giro della valle, tra shock e dolore.

Il gestore del Rifugio Sora Casari ritrovato senza vita a 38 anni nella serata di domenica. Una persona buona di carattere e gioviale con tutti Un gravissimo lutto scuote Barzio e la Valsassina. Nella serata di domenica è infatti scomparso Ambrogio Casari, 38 anni. A causare la morte, con ogni probabilità, sarebbe stato un gesto estremo. Casari era conosciuto in tutta la Valle e oltre per la sua attività di gestore del Rifugio Sora Casari ai Piani di Bobbio. Sul posto, domenica sera, sono intervenuti Soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco. La notizia della sua morte, questa mattina, ha sconvolto l'intera comunità e chiunque lo conoscesse.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Piani di Bobbio

È scomparso Ambrogio Casari, il volto noto del rifugio sui Piani di Bobbio.

Sabato 10 gennaio, ai Piani di Bobbio, quattro sciatori sono rimasti coinvolti in incidenti sulle piste, con due di essi che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Piani di Bobbio

Lutto in Valsassina: addio ad Ambrogio Casari, rifugista ai Piani di BobbioIl gestore del Rifugio Sora Casari ritrovato senza vita a 38 anni nella serata di domenica. Una persona buona di carattere e gioviale con tutti ... leccotoday.it

BOBBIO IN LUTTO, MORTO IN CIRCOSTANZE TRAGICHE IL GESTORE DEL ‘SORA CASARI’PIANI DI BOBBIO – Risveglio nel dramma oggi ai Piani di Bobbio, sconvolti dalla morte improvvisa di Ambrogio Casari, titolare e gestore del rifugio ‘Sora Casari’, trovato senza vita domenica sera in ... valsassinanews.com

#curiosità Ricordiamo oggi la Chiesa di San Martino a Vigevano, che in pochi conosceranno perché oggi, sconsacrata, si trova in un cortile chiuso con cancello, in fondo a via Palestro. Era un antico titolo della pieve collegiata di Sant'Ambrogio. . Riferisce #Si - facebook.com facebook