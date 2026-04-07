Abusi e bullismo Sant’Ambrogio scuola sicura

La scuola secondaria di primo grado di Sant’Ambrogio a Parabiago è diventata il primo istituto della Lombardia a ricevere il riconoscimento di “scuola sicura”. L’ottenimento di questa certificazione è relativo a un percorso avviato il 19 marzo, volto a prevenire e contrastare episodi di abusi e bullismo all’interno dell’istituto. La certificazione rappresenta un risultato importante per l’istituto, che si impegna a garantire un ambiente scolastico protetto.

La scuola Sant’Ambrogio diventa il primo “ istituto sicuro ” della Lombardia. Un traguardo significativo per la scuola secondaria di primo grado Sant’Ambrogio di Parabiago, che dal 19 marzo ha ottenuto il riconoscimento di primo istituto sicuro della Regione Lombardia. Un risultato che arriva al termine di un percorso formativo articolato e condiviso, volto a rafforzare la tutela degli studenti e la qualità dell’ambiente scolastico. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del protocollo Fidae, dedicato alla prevenzione di abusi, bullismo e cyberbullismo. Un progetto che, nei mesi scorsi, ha coinvolto attivamente l’intera comunità scolastica: docenti, studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Sarò a Milano fino al 28 aprile. Mi direste quali associazioni ludiche ci sono e che giorni si incontrano Zona Sant'Ambrogio ma posso anche spostarmi. Grazie! - facebook.com facebook