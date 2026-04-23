Fenomeno Motta para quattro rigori e porta la Lazio in finale di Coppa Italia

Nella semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, i biancocelesti sono riusciti a conquistare il passaggio del turno grazie a un'eccezionale prestazione dal dischetto del rigore. Dopo un pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari, la squadra romana ha avuto la meglio nelle serie di rigori, grazie anche a quattro parate del portiere. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 per la Lazio, che si è guadagnata così la finale.

Atalanta-Lazio 2-3 RETI: 39'st Romagnoli, 41'st Pasalic. SEQUENZA RIGORI: Raspadori gol, Nuno Tavares parato, Scamacca parato, Cataldi palo, Zappacosta parato, Isaksen gol, Pasalic parato, Taylor gol, De Ketelaere parato. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (4'pts Ahanor 6), Djimsiti 5.5, Kolasinac 6 (26'st Kossounou 6); Zappacosta 6.5, De Roon 6 (26'st Pasalic 7), Ederson 7, Bernasconi 6 (11'st Bellanova 6); De Ketelaere 6.5, Zalewski 5 (26'st Raspadori 6.5); Krstovic 6.5 (45'st Scamacca 6). In panchina: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric. Allenatore: Palladino 6.5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fenomeno Motta, para quattro rigori e porta la Lazio in finale di Coppa Italia Notizie correlate Atalanta, rigori fatali: Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa ItaliaBergamo, 23 aprile 2026 – L’Atalanta spreca dal dischetto, nella fatale lotteria dei rigori, la possibilità di tornare a giocarsi la finale di Coppa... Leggi anche: Edoardo Motta eroico: para 4 rigori all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Motta si prende le luci della ribalta e porta la Lazio in finale di Coppa; Motta, prodezze da predestinato e lacrime di gioia: Scusate, ma non sono abituato...; A Bergamo il portiere Motta fa il fenomeno e trascina la Lazio in finale di Coppa Italia; Calcio: Lazio in finale grazie a Motta | blue News. Fenomeno Motta, para quattro rigori e porta la Lazio in finale di Coppa ItaliaRETI: 39'st Romagnoli, 41'st Pasalic. SEQUENZA RIGORI: Raspadori gol, Nuno Tavares parato, Scamacca parato, Cataldi palo, Zappacosta parato, Isaksen gol, Pasalic parato, Taylor gol, De Ketelaere ... msn.com Atalanta, rigori fatali: Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa ItaliaBotta e risposta tra Romagnoli e Pasalic alla fine dei tempi regolamentari, poi il giovane portiere biancoceleste diventa autentico eroe di serata. Dea eliminata, ora anche la qualificazione alle pros ... sport.quotidiano.net Dopo che la Lazio ha eliminato dalla Coppa Italia il Bologna AI RIGORI, stasera la stessa sorte è toccata all'Atalanta, grazie soprattutto al portiere Motta, che nei rinvii è un disastro ma come pararigori è un fenomeno. Auguro ai giocatori dell'Atalanta di non bec - facebook.com facebook