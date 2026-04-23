Fenomeno Motta para quattro rigori e porta la Lazio in finale di Coppa Italia

Da feedpress.me 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, i biancocelesti sono riusciti a conquistare il passaggio del turno grazie a un'eccezionale prestazione dal dischetto del rigore. Dopo un pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari, la squadra romana ha avuto la meglio nelle serie di rigori, grazie anche a quattro parate del portiere. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 per la Lazio, che si è guadagnata così la finale.

Atalanta-Lazio 2-3 RETI: 39'st Romagnoli, 41'st Pasalic. SEQUENZA RIGORI: Raspadori gol, Nuno Tavares parato, Scamacca parato, Cataldi palo, Zappacosta parato, Isaksen gol, Pasalic parato, Taylor gol, De Ketelaere parato. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (4'pts Ahanor 6), Djimsiti 5.5, Kolasinac 6 (26'st Kossounou 6); Zappacosta 6.5, De Roon 6 (26'st Pasalic 7), Ederson 7, Bernasconi 6 (11'st Bellanova 6); De Ketelaere 6.5, Zalewski 5 (26'st Raspadori 6.5); Krstovic 6.5 (45'st Scamacca 6). In panchina: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric. Allenatore: Palladino 6.5.🔗 Leggi su Feedpress.me

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