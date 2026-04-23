Edoardo Motta eroico | para 4 rigori all'Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia

Edoardo Motta si è distinto in modo eccezionale durante la partita di Coppa Italia, parando quattro rigori all'Atalanta. Ha respinto i tiri di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e de Ketelaere, contribuendo alla vittoria della Lazio. La sua performance ha portato la squadra alla finale della competizione, rendendolo protagonista di un match che resterà nella memoria dei tifosi.

Motta ha parato i rigori di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e de Ketelaere. Con le sue prodezze, Motta ha permesso alla Lazio di vincere contro l'Atalanta in Coppa Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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