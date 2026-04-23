Il fine settimana si preannuncia caratterizzato da tempo stabile e temperature superiori alla media grazie all’azione di un'alta pressione. Tuttavia, questa condizione durerà poco, perché a partire dalla prossima settimana sono previste nuove piogge, accompagnate anche da possibili fenomeni intensi come grandine e raffiche di vento. Le previsioni meteo indicano un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche nel giro di pochi giorni.

Giuliacci, quando cambia tutto: "Pioggia e instabilità". Ma il 25 aprile. Weekend di bel tempo grazie all’alta pressione, con sole e temperature sopra la media. Questa fase sarà però breve: già dalla prossima settimana torneranno piogge e possibili fenomeni intensi come grandine e vento. Secondo il sito meteogiuliacci.it lunedì 27 aprile ancora stabile ma con nuvolosità in aumento al Nord. Martedì 28 una perturbazione dal Nord-Est Europa porterà temporali anche forti, soprattutto su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Da mercoledì 29 il peggioramento si estenderà al centro e alla Sardegna. E la situazione resterà incerta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Fenomeni estremi". MeteoGiuliacci: c'è la data

Notizie correlate

"Quando finirà il caldo anomalo". MeteoGiuliacci: ecco la dataLe Feste di Pasqua sono accompagnate da alta pressione, con tempo stabile, soleggiato e temperature sopra la media, spesso oltre i 20°C: un assaggio...

Freddo estremo negli USA: fenomeni climatici estremi non contraddicono il riscaldamento globaleUn’ondata di gelo estremo ha colpito la regione sud-orientale degli Stati Uniti nei primi giorni di febbraio 2026, con temperature che hanno...