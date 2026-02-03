Un’ondata di gelo intenso si è abbattuta sul sud-est degli Stati Uniti all’inizio di febbraio, portando temperature molto sotto zero in città come Atlanta, Charlotte e in alcune zone del Tennessee. Migliaia di persone hanno dovuto fare i conti con disagi, strade ghiacciate e interruzioni di servizi essenziali. Purtroppo, ci sono stati anche alcuni decessi legati alle condizioni estreme. Nonostante il freddo, gli esperti ribadiscono che questi fenomeni climatici non contraddicono il riscaldamento globale.

Un’ondata di gelo estremo ha colpito la regione sud-orientale degli Stati Uniti nei primi giorni di febbraio 2026, con temperature che hanno raggiunto valori sotto lo zero in diverse aree, tra cui Atlanta, Charlotte e parte del Tennessee, causando disagi per milioni di persone, interruzioni dei servizi e diversi decessi legati alle condizioni climatiche. Allo stesso tempo, nella stessa finestra temporale, l’ovest del Nord America – in particolare il Canada centrale e le regioni occidentali degli Stati Uniti – ha registrato un’eccezionale ondata di caldo, con temperature fino a 18 gradi al di sopra della media stagionale, specialmente in zone come la Columbia Britannica, l’Alberta e il Montana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo estremo negli USA: fenomeni climatici estremi non contraddicono il riscaldamento globale

Una furiosa tempesta invernale ha investito gli Stati Uniti negli ultimi giorni, causando almeno 49 vittime e lasciando molte zone senza energia.

Una intensa nevicata sta per interessare diverse regioni degli Stati Uniti, dall Texas al New England, coprendo un ampio tratto di oltre duemila chilometri.

