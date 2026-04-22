Ancora un femminicidio | uccide la moglie e poi s’impicca

A Castel Maggiore, nel Bolognese, si è verificato un nuovo femminicidio che ha portato alla morte di una donna e al suicidio del marito. I corpi di Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti sono stati trovati all’interno dell’abitazione in cui vivevano da anni, nella zona di Torre Verde. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Tragedia a Castel Maggiore, nel Bolognese: Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti, marito e moglie, sono stati trovati morti all’interno della palazzina in cui vivevano da anni a Torre Verde, dove si è consumato l’ omicidio-suicidio. Dietro al delitto, un matrimonio ridotto all’osso (i due erano in fase di separazione ), e la volontà dell’uomo di farla finita. E così è stato. Perché lui, 73 anni, avrebbe ucciso lei, 63enne, e poi si sarebbe tolto la vita, impiccandosi a un trave del primo piano con un cavo elettrico; il corpo di Mazzanti, per cui è stata disposta l’autopsia, è stato trovato riverso a terra in cucina, senza ferite di arma da fuoco né da taglio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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