femminicidio a foggia la vittima aveva 46 anni

Una donna di 46 anni è stata trovata morta questa sera in un appartamento di via Salvemini a Foggia. La vittima, identificata come Stefania Rago, è stata uccisa dal marito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato l’uomo.

Una donna di 46 anni Stefania Rago è stata uccisa questa sera dal marito all’interno di un appartamento in via Salvemini a Foggia. Stando alla prima ricostruzione il delitto è avvenuto intorno alle 21: la vittima sarebbe stata colpita con diversi colpi di pistola dal marito, una guardia giurata di 48 anni, Antonio Tommaso Fortebraccio. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Omicidio a Foggia, un 42enne ucciso in strada con colpi di arma da fuoco #ansa #news

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