Schianto fatale alle porte di Grosseto | la vittima è un uomo di 46 anni

Questa mattina, un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale alle porte di Grosseto. L’impatto è stato violento e ha lasciato tutti senza parole. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per ricostruire l’accaduto.

GROSSETO – Dramma sulle strade della Maremma. Un incidente mortale ha segnato la giornata di oggi a Grosseto. Teatro della tragedia è stata la Strada del Pollino. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto viaggiava presumibilmente verso la città. All’improvviso, in prossimità di una curva, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’impatto è stato fatale. A perdere la vita è stato un uomo, nato nel 1980, che si trovava alla guida. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto e le ambulanze del 118.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Grosseto Strada

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grosseto Strada

Argomenti discussi: L’incidente fatale. Schianto fra auto e bici. Muore uomo di 36 anni; ANCORA UNA TRAGEDIA DELLA STRADA: CICLISTA UCCISO ALLE PORTE DI MILANO; Milano, si schianta nel box con l'auto: morto 79enne. Feriti il nipotino e la moglie che viaggiavano con lui; Sono morti bruciati, incendio in autostrada dopo lo schianto: sembra l'inferno | L'Italia resta bloccata davanti alle immagini spaventose.

Schianto fatale alle porte di Grosseto: la vittima è un uomo di 46 anniGROSSETO - Dramma sulle strade della Maremma. Un incidente mortale ha segnato la giornata di oggi a Grosseto. Teatro della tragedia è stata la Strada del Pollino. La dinamica è ancora al vaglio degli ... msn.com

Strage sulla Variante. Schianto alle porte della città. Tre morti, distrutta una famigliadi Cristina RufiniGROSSETONon solo un tragico incidente, questa volta sull’Aurelia, ma una strage. Peraltro non in uno dei tratti più pericolosi dell’eterna incompiuta. Una famiglia di nazionalità ... lanazione.it

Schianto nella serata di venerdì a Conegliano, inutili i soccorsi https://www.oggitreviso.it/ciclista-investito-sulla-pontebbana-impatto-fatale-traffico-bloccato-au23899-370507 - facebook.com facebook