Femminicidio Bergamo parla il nuovo compagno della vittima Valentina Sarto | Gli aveva detto di noi Lei stava pensando di denunciarlo

Il nuovo compagno della vittima, Valentina Sarto, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla donna uccisa a Bergamo. Valentina aveva riferito a lui della presenza di un altro uomo nella loro vita e stava considerando di sporgere denuncia contro di lui. Vincenzo Dongellini, di 49 anni, è stato dimesso dall’ospedale poco dopo le 11, dopo aver accoltellato ripetutamente la moglie nella loro casa.

È stato dimesso poco dopo le 11 dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l’uomo di 49 anni che ieri mattina ha ucciso la moglie Valentina Sarto, 41 anni, nella loro casa di Bergamo, accoltellandola ripetutamente alla schiena e al collo. La coppia, dopo nemmeno un anno di matrimonio, si stava separando. Dongellini, attualmente disoccupato e con qualche precedente per truffa risalente a diversi anni fa, è stato trasferito nel carcere di via Gleno a Bergamo, dove è rinchiuso con l’ accusa di omicidio. Dopo aver accoltellato la moglie, con la quale era legato da oltre dieci anni, si era provocato delle ferite superficiali alle braccia, a suo dire intenzionali. 🔗 Leggi su Open.online

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