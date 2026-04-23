Femminicidi | non servono nuove leggi serve cambiare la cultura

? Cosa sapere Il procuratore Airoma interviene alla mostra Rivivo con Te presso il Carcere Borbonico di Avellino.. L'intervento evidenzia la necessità di formazione specifica per magistrati e operatori sanitari contro i femminicidi.. Al Carcere Borbonico di Avellino, durante la quarta giornata della mostra Rivivo con Te. Femminicidi: cronaca di una strage senza fine, il procuratore Airoma ha evidenziato come la vera urgenza non sia normativa ma culturale e formativa. Le mura storiche del Borbonico hanno ospitato immagini che colpiscono allo stomaco. Non si è parlato di statistiche fredde, ma di vite spezzate, di volti solari e belle donne che oggi sono solo assenze dolorose.🔗 Leggi su Ameve.eu

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