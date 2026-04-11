A Palazzo Lombardia si è svolto un incontro dedicato al settore dei trapianti, con l’obiettivo di trovare soluzioni per ridurre i tempi di attesa. Durante l’iniziativa sono state discusse nuove leggi e strategie, con l’intento di migliorare l’efficienza del sistema e promuovere campagne di sensibilizzazione. L’attenzione si è concentrata sull’importanza di innovazioni tecnologiche e sulla necessità di modalità più efficaci per gestire le liste di attesa.

A Palazzo Lombardia si è tenuto un vertice strategico per definire il futuro dei trapianti, puntando su innovazione tecnologica e nuove strategie di sensibilizzazione per abbattere le liste d’attesa. L’incontro, promosso dalla rivista Italian Health Policy Brief con la collaborazione della Regione e il sostegno dei Ministeri della Salute e dell’Economia, ha riunito esperti, istituzioni, università e associazioni di pazienti per analizzare le criticità del sistema sanitario nazionale. La sfida lombarda tra eccellenza clinica e necessità di nuovi donatori. Nonostante l’Italia occupi una posizione di rilievo in Europa per il volume di interventi eseguiti, la domanda di organi resta altissima, mettendo a rischio la salute di chi attende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trapianti, la sfida della Lombardia: nuove leggi per ridurre le attese

Brooks sfida le leggi della gravità: la sua schiacciata è senza senso!L'Olimpia Milano vince in trasferta contro l’Asvel al termine di una gara molto equilibrata.

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Trapianti, in Lombardia più innovazione e solidarietà per ridurre le liste di attesaRafforzare la cultura della donazione, investire sull'innovazione tecnologica e aumentare il numero dei trapianti per ridurre le liste di attesa ... msn.com

Tv7 Tg. . L'IMPORTANZA DEL DONO: IL 16 APRILE IL DONATION DAY - In tutta la regione, sensibilizzazione e informazione sul tema della donazione degli organi: in Veneto il tasso di trapianti è il più alto d'Italia, ma ci sono ancora centinaia di pazienti in lista - facebook.com facebook

La Regione Campania di @Roberto_Fico rinnova i centri trapianti di rene e fegato. Ma aumenta i controlli x.com