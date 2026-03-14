Femminicidi e giustizia | storie di leggi non applicate

A Roma si è tenuto l’incontro “Non solo 8 marzo”, promosso da Giornaliste Italiane, durante il quale familiari di vittime di femminicidio hanno condiviso le loro esperienze. Hanno spiegato come, nonostante le segnalazioni e le leggi approvate, gli omicidi continuino a verificarsi. Nessuna misura sembra aver impedito le uccisioni di donne, evidenziando la distanza tra norme e realtà.

«Bisogna fermare questa strage». L'urlo arriva da una sorella che non ha più una famiglia. Elena Tiron ricorda Gabriela Trandafir e la nipote Renata, madre e figlia uccise nel 2022 a Cavazzona, nel Modenese. Undici denunce presentate contro l'uomo che poi le ha assassinate. Undici segnalazioni che non sono bastate a evitare la tragedia. La sua testimonianza è una delle più dure emerse all'incontro Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata, organizzato dall'associazione Giornaliste Italiane al CeoForLife, in piazza Montecitorio, a Roma. Un appuntamento che ha voluto riportare al centro tre vicende simbolo di... 🔗 Leggi su Laverita.info

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