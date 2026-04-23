Dopo la conclusione della relazione con Elena Morali, il comico noto come Scintilla ha iniziato una nuova storia con Federica Camba, autrice musicale. Dopo circa un anno, i due si sono sposati. La coppia ha scelto di mantenere riservate le vicende personali, confermando comunque il loro legame pubblico. Federica Camba, oltre a essere la compagna di vita, è anche nota nel settore musicale.

Dopo la fine della storia con Elena Morali, il comico Scintilla, ha trovato un nuovo amore: si tratta dell’autrice musicale Federica Camba, diventata poi sua moglie un anno più tardi. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati, hanno cominciato anche a collaborare insieme. Federica Camba, la moglie di Scintilla, è un’autrice musicale: ha lavorato in passato con numerosi artisti come anche Alessandra Amoroso, per la quale ha scritto diversi testi. La proposta matrimoniale era arrivata solo pochi mesi prima, a marzo, al cinema. I due stavano insieme da circa un anno quando hanno deciso di convolare a nozze, ufficializzando il loro rapporto. Federica, prima di conoscere Scintilla, aveva già avuto una figlia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Federica Camba, chi è la moglie del comico Scintilla (dopo il tradimento dell’ex Elena Morali)

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