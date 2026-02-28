Chi è l’ex moglie famosa di Nino Frassica Daniela Conti e chi è oggi la moglie del comico ex attrice hard

Daniela Conti è conosciuta per essere stata la moglie dell’attore e comico siciliano Nino Frassica, figura molto nota nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Attualmente, lui è sposato con una donna che in passato ha lavorato come attrice hard. La loro relazione e il matrimonio di Frassica sono stati oggetto di attenzione pubblica.

Daniela Conti è nota principalmente per essere stata la moglie dell’attore e comico siciliano Nino Frassica, uno dei volti più amati della televisione e del cinema italiani. La loro relazione, sebbene privata e lontana dai riflettori del gossip, ha suscitato una certa curiosità tra il pubblico, soprattutto considerando la grande popolarità di Frassica. Daniela Conti non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo con la stessa visibilità del marito, ma ha comunque una carriera di tutto rispetto come attrice. Daniela Conti è stata sposata con Nino Frassica per circa 10 anni, dal 1985 al 1993. Frassica, noto per il suo stile comico surreale... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono la moglie (attrice hard) e l’ex di Nino FrassicaBarbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica che l’artista ha sposato in seconde nozze dopo la fine del matrimonio precedente con Daniela Conti.

Chi sono le due ex mogli di Mogol, Sandra e Gabriella e chi è la moglie DanielaMogol (Giulio Rapetti) ha avuto diverse relazioni e figli da donne diverse: dalla prima moglie, Serena De Pedrini (o Serenella), ha avuto tre figli,...

