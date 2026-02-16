Brignone | Darei indietro gli ori olimpici per la mia vita prima dell’infortunio

Federica Brignone ha dichiarato di preferire tornare indietro nel tempo e riavere i suoi due ori olimpici piuttosto che rivivere il momento dopo il grave infortunio del 3 aprile scorso. La campionessa di sci ha raccontato di aver avuto paura di salire di nuovo in pista, un timore alimentato anche dalle numerose operazioni e dai mesi di fisioterapia necessari per recuperare. La sua testimonianza rivela quanto l’incidente abbia segnato profondamente la sua vita.

Federica Brignone ricorda la paura di gareggiare dopo l'incidente del 3 aprile scorso, che l'ha costretta a diverse operazioni e mesi di fisioterapia. Ora, ogni gara è una incognita e il suo corpo sembra essere pronto a tradirla in ogni momento. Per ogni vittoria c'è il timore che possa essere l'ultima, eppure il mito del ritiro sembra essere ancora lontano Federica Brignone ha compiuto quello che agli occhi di molti è apparso come un miracolo. A 315 giorni da un infortunio che per molte atlete, soprattutto 35enni, avrebbe significato il ritiro assicurato dallo sci, la Tigre ha vinto due ori olimpici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Federica Brignone ha raggiunto un risultato storico ai Giochi di Pechino, conquistando due medaglie d’oro in una sola edizione, e così eguaglia il record di Tomba.

