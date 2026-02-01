i principali quotidiani italiani affrontano oggi temi sociali e politici con inchieste approfondite e toni diversi

A Torino, il primo febbraio si apre con tensioni in città. Un corteo al centro sociale Askatasuna si trasforma in scontri tra manifestanti e polizia. La situazione resta calda mentre le forze dell’ordine cercano di riprendere il controllo. La città si prepara a una giornata di proteste e tensioni che coinvolgono diversi quartieri.

Il 1° febbraio si apre con un'onda di tensione che attraversa il Paese, concentrata soprattutto a Torino, dove un corteo per il centro sociale Askatasuna si è trasformato in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. L'evento ha scatenato reazioni istantanee da parte delle istituzioni: il presidente della, Sergio Mattarella, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, mentre la premier Giorgia Meloni ha definito l'attacco "colpito lo Stato", ribadendo che non si arretrerà di fronte a violenze. Gli scontri, seguiti da incendi e un'aggressione a un agente, hanno lasciato feriti e hanno acceso il dibattito su ordine pubblico, autonomie sociali e il ruolo dello Stato in contesti di protesta.

