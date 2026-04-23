Febbre nei bambini | diagnosi virus o batteri in soli 15 minuti

Un nuovo metodo permette di distinguere rapidamente tra infezioni virali e batteriche nei bambini affetti da febbre. Utilizzando la tecnologia MeMed BV, il Policlinico di Milano esegue diagnosi precise in soli 15 minuti, aiutando a ridurre l’uso di farmaci e a sveltire le procedure nei pronto soccorso. Questa innovazione mira a migliorare la gestione clinica dei pazienti pediatrici e a ottimizzare i tempi di intervento.

? Cosa sapere Il Policlinico di Milano usa la tecnologia MeMed BV per diagnosi batteriche o virali.. Il test in 15 minuti riduce l'uso di farmaci e l'affollamento nei pronto soccorso.. In un pronto soccorso del Policlinico di Milano è ora possibile distinguere l’origine batterica o virale della febbre nei piccoli pazienti in soli 15 minuti grazie alla tecnologia MeMed BV. Il dispositivo, operativo presso la struttura pediatrica, rappresenta una novità assoluta per il sistema sanitario lombardo, permettendo diagnosi immediate direttamente sul posto senza dover attendere i tempi dei laboratori centrali. Il protocollo clinico prevede l’impiego di una cartuccia specifica in cui viene inserito un campione di sangue prelevato dal bambino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Febbre nei bambini: diagnosi virus o batteri in soli 15 minuti Notizie correlate Febbre nei bambini: al Policlinico di Milano il test rapido per capire se dipende da virus o batteriPer la prima volta, in un pronto soccorso della Lombardia, arriva uno strumento che in 15 minuti è in grado di rilevare l'origine - batterica o... Vaccino universale spray protegge da virus, batteri e allergeni nei test: possibile svolta in medicinaUn team di ricerca guidato da scienziati dell'Università di Stanford ha creato un vaccino universale potenzialmente rivoluzionario. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sesta malattia: cos'è? Come si prende, sintomi, durata e cura; Febbre nei bambini: al Policlinico di Milano il test rapido per capire se dipende da virus o batteri; Focolaio in Burundi senza diagnosi, Cascio: Sindrome febbrile emorragica, possibile nuovo patogeno; Legionellosi (Malattia dei Legionari): Cause, Sintomi e Terapia. Febbre nei bambini: al Policlinico di Milano il test rapido per capire se dipende da virus o batteriIl nuovo strumento - per la prima volta in un pronto soccorso della Lombardia - consente di individuare in pochi minuti se un’infezione è di origine batterica o virale ... milanotoday.it Febbri ricorrenti nei bambini. Identificati nuovi criteri clinici per una diagnosi più rapida delle sindromi autoinfiammatorieUno studio dell’Irccs Gaslini, pubblicato su Arthritis & Rheumatology, identifica nuovi criteri clinici per riconoscere questa sindrome anche in assenza di una diagnosi genetica. I risultati ... quotidianosanita.it La novità del Policlinico: un test rapido sulla febbre dei bambini facebook . @Atalanta_BC | Palladino: "De Ketelaere ha avuto la febbre. Domani saranno tutti a disposizione" x.com