Vaccino universale spray protegge da virus batteri e allergeni nei test | possibile svolta in medicina

Un team di scienziati dell’Università di Stanford ha sviluppato un nuovo vaccino spray che promette di proteggere da virus, batteri e allergeni. Durante i test di laboratorio, il farmaco ha mostrato di stimolare rapidamente il sistema immunitario e di offrire una copertura più completa rispetto ai vaccini tradizionali. La somministrazione facile e senza iniezioni potrebbe cambiare il modo di affrontare le malattie infettive. La ricerca apre nuove strade per la medicina preventiva.

Un team di ricerca guidato da scienziati dell'Università di Stanford ha creato un vaccino universale potenzialmente rivoluzionario. Funziona in modo totalmente diverso dai comuni vaccini e nei test sui modelli murini (topi) protegge efficacemente da batteri, allergeni e virus, compreso il coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della COVID-19. Serviranno alcuni anni per la sperimentazione sull'uomo. Come funziona il preparato nasale.